В Саратовской облдуме представитель ЛДПР рассказал о вступающих в партию мобилизованных

Пятое заседание Саратовской областной Думы VII созыва Фото: Евгений Бадиков

Сегодня, 23 ноября, проходит пятое заседание Саратовской областной Думы VII созыва. Впервые заседание открывают трехминутные выступления представителей фракций, выступил с обращением к депутатам в том числе и представитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Дмитрий Пьяных.

В начале выступления Пьяных поблагодарил председателя Думы Михаила Исаева и депутатов областного парламента за поддержку инициативы ЛДПР по проведению трехминутных выступлений в начале заседания.

– ЛДПР уже четыре месяца проводит акцию в память о Жириновском. За этот срок многие, уже более 400 человек, пожелали присоединиться к ЛДПР. В это непростое время, когда необходима идеологическая подоплека, в партию вступают и мобилизованные. Каждый обращается к нам со своими проблемами. Мы должны находить пути решения всех задач. Надеюсь, что все будет конструктивно, без полемики, а мы будем выполнять реальные задачи и принимать решения. – заявил Пьяных.

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