В Саратовской области до вечера остался без воды многотысячный райцентр

Сегодня, 23 ноября, из-за коммунальной аварии во Ершове до вечера будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает районная администрация в своем Телеграм-канале.

Ершовский филиал ГУП СО «Облводресурс» проводит аварийные работы из-за прорыва на водопроводе по улице Паровозной. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение к 17 часам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.