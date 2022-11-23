В Саратовской области до вечера остался без воды многотысячный райцентр

Сегодня, 23 ноября, из-за коммунальной аварии во Ершове до вечера будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает районная администрация в своем Телеграм-канале.
Ершовский филиал ГУП СО «Облводресурс» проводит аварийные работы из-за прорыва на водопроводе по улице Паровозной. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение к 17 часам.
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