Несколько жилых кварталов в центре Саратова остались без воды на весь день

Десятки домов в центральной части Саратова сегодня утром, 23 ноября, отключили от водоснабжения. Об этом сообщает КВС.

Как уточняют в компании, из-за аварийных работ на сетях без холодной воды остались жители домов, расположенных в квадрате улиц Рахова-Вольская-Соколовая-Большая Горная.

Коммунальщики обещают возобновить подачу воды в дома к восьми вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.