В среду в Саратове продолжит лить ледяной дождь

Фото: Архив КП

Сегодня, 22 ноября, в Саратове сохранятся неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

В областном центре и по всей губернии осадки станут ослабевать, тем не менее, полностью ледяные дожди и мокрый снег утихнут лишь к ночи на пятницу, 25 ноября.

Ночью и утром жителей Саратова и области ждет гололедица и туман с видимостью до 500 метров и менее. Ранее о неблагоприятных условиях предупреждали в областной ГИБДД, призывая к предельной внимательности в пути.

Ночью в Саратове температура воздуха от 0 до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-8 градусов.

Ветер по всему региону южный и юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

По области в ночные часы от -2 до +3 °C, днем от 3 до 8 градусов выше ноля.

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