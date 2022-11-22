Бывшему начальнику отдела полиции Саратова Виталию Жданову продлили домашний арест на еще один месяц

Волжский районный суд Саратова продлил меру пресечения в отношении начальника антикоррупционного отдела полиции Виталия Жданова. Об этом КП-Саратов сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.

Виталий Жданов – подполковник МВД, начальник отделения ОЭБ и ПК УМВД по Саратову. О продлении домашнего ареста для него ходатайствовали следователи. По мнению СКР, Жданов обещал своему знакомому за взятку в 3 миллиона рублей прекратить в отношении него уголовное преследование, эти деньги он попросил забрать другого своего знакомого, 43-летнего мужчину.

15 сентября посредник получил деньги, которые Жданов ожидал получить в качестве взятки, но обоих задержали силовики. Теперь Жданову вменяют покушение на коррупционное преступление в особо крупном размере, его 43-летний приятелю – покушение на мошенничество.

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