В Саратовской облдуме завтра рассмотрят новый состав Общественного совета

В повестку дня завтрашнего заседания областной думы внесен вопрос об утверждении нового состава Общественного совета. Об этом сообщил депутат регионального парламента Роман Чуйченко на своей странице во «ВКонтакте».

– По новому положению полномочия предлагать кандидатов были переданы комитетам. Каждый из них проголосовал за выдвижение четырех представителей. Правом выдвинуть ещё четверых наделили также председателя представительного органа власти. В итоге получилось 40 человек. С Думой шестого созыва работали 45 членов Общественного совета.

В предыдущем созыве в ОС были представлены некоммерческие негосударственные организации следующей направленности:

— от ветеранских организаций – 11 человек; — в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина – 7 человек; — Культура – 7 человек; — Образование – 5 человек; — Строительство и ЖКХ – 4 человека; — от молодежных и спортивных организаций – 3 человека; — от национально-культурных объединений – 2 человека; — в сфере информационной политики – 2 человека; — поддержка предпринимательства – 2 человека.

Теперь представительство выглядит следующим образом:

4 представителя общественных организаций, в том числе 2 от ветеранских организаций, по одному от патриотических и женских организаций; Высшее образование – 4 человека; Педагогика – 1 человек; Научная деятельность – 1 человек; Культура – 2 человека; Медицина – 1 человек; Социальная защита – 2 человека; Развитие территорий и комфортной городской среды – 3 человека; Строительство, ЖКХ и жилищное право – 2 человека; Промышленность – 3 человека; Связь и телекоммуникации – 2 человека; СМИ и массовые коммуникации – 3 человека; Цифровизация – 1 человек; Спорт, физкультура, здоровый образ жизни – 3 человека; Туризм – 1 человек; Молодежь – 1 человек; Аграрный сектор – 2 человека; Экология – 2 человека; Предпринимательство – 2 человека.

Другими словами, сопоставляя данные, можно констатировать, что при сокращении численного состава на 11%, представительство увеличилось на 90%.

Завтра состав Общественного совета будет утвержден Облдумой. После чего в ближайшее время состоится его первое организационное собрание, на котором участники определят руководящие органы и структуру. – сообщил Чуйченко.

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