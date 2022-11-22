Губернатор разрешил направлять деньги из резервного фонда Саратовской области на медпомощь новым российским регионам

Средства из резервного фонда Саратовской области могут использовать на помощь жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление появилось сегодня на региональном портале правовой информации.

Согласно документу, подписанному губернатором Романом Бусаргиным 18 ноября этого года, бюджетные ассигнования резервного фонда можно будет использовать на «расходы медицинских организаций по финансовому обеспечению затрат на материальные запасы в медицинских целях и иных организаций, оказывающих транспортные услуги, для обеспечения жизнедеятельности населения на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

Постановление вступило в силу со дня его подписания.

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