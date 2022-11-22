Защитники сына бывшего детского омбудсмена Астахова обжалуют приговор Саратовского суда

Антон Астахов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Защита Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова, намерена обжаловать приговор, вынесенный Фрунзенским районным судом Саратова. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Астахова, Татьяну Шилову.

Напомним, вчера, 21 ноября, Фрунзенский районный суд приговорил Астахова к 3,5 годам колонии общего режима, его признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как признала инстанция, он был причастен к афере с кредитами саратовского банка на 75 миллионов рублей.

Адвокат Татьяна Шилова считает приговор незаконным и построенным на предположениях и искажении фактических обстоятельств дела. По этой причине защита просила об оправдательном приговоре на суде, в то время как обвинение требовала от судьи о наказании в пять лет лишения свободы для Антона Астахова. Максимально же ему грозило десять лет заключения.

Она также заявила, что Астахов не признал своей вины, а в материалах дела «нет ни одного прямого документального доказательства его участия в той схеме, которую ему инкриминируют».

– В материалах дела имеются все доказательства о том, что потерпевший сам распоряжался этими денежными средствами вместе со своими компаньонами и с лицом, которое объявлено в розыск. Астахов в этом никакого участия не принимал. Он (потерпевший) продолжал контролировать свою фирму, перечислять. Причем по одному из платежей, которые кредитные, денежные средства вообще вернулись на счет потерпевшего через полторы недели, тем не менее вменяется (хищение Астахову). – заявила адвокат РИА Новости.

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