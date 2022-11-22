фото: ГИБДД

Инспекторы ГИБДД предупреждают жителей Саратовской области о тумане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во избежание несчастных случаев на дороге сотрудники Госавтоинспекции города Саратова напоминают автомобилистам, что в условиях недостаточной видимости следует включить максимум внимания на дороге, так как в туман объекты всегда кажутся более отдаленными, чем в действительности. Ориентироваться во время движения необходимо по деревьям, столбам, находящимся у края проезжей части. Кроме того, для большего эффекта, помимо ближнего света фар, необходимо включать и противотуманные фары. Как передние, так и задние. Не рекомендуется применять дальний свет, так как он рассеивается и только ослепляет встречный транспорт.

Не стоит забывать о безопасности на дороге в условиях тумана и пешеходам. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители вас видят, снижают скорость и готовы пропустить. В ненастную погоду лучше иметь на одежде световозвращающие элементы.

Необходимо помнить, что сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания на дороге, но все-таки безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности!

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