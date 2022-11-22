фото: Архив КП

В Саратове пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 150 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полицию обратилась 81-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским, что ей на сотовый телефон позвонили якобы сотрудники банка. Они сообщили ей, что в учреждение якобы пришел ее племянник с доверенностью и хочет снять сбережения с ее счета. Пенсионерка разволновалась – она не подписывала никаких доверенностей. Звонившие успокоили, что возможно, это мошенник и его можно задержать и обезопасить свои накопления, совершив ряд действий.

По указанию собеседников пожилая женщина отправилась в банк, сняла со счета все деньги – 150 тысяч рублей, затем отправилась в другой банк и через кассу перевела деньги на указанный злоумышленниками счет.

Возбуждено уголовное дело.

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