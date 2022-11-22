Доходы регионального бюджета за этот год увеличились на 2,4 миллиарда рублей

В Саратовской областной думе сегодня, 22 ноября, состоялось внеочередное заседание комитета по бюджету, налогам и собственности. На нем выступила с докладом министр финансов региона Ирина Бегинина, она представила поправки в бюджет текущего года и плановый период на два последующих года.

Так, доходы областного бюджета за этот год увеличатся на 2 миллиарда 430 миллионов рублей, учтены также поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и Пенсионного фонда России, – 2 миллиарда 669 миллионов рублей. Также был учтен возврат остатков целевых средств в 1,3 миллиона рублей. Расходы бюджета возрастут на 3 миллиарда 935 миллиона рублей.

На переселение жителей региона из ветхих домов предусмотрено 4 миллиарда 135 миллионов рублей, из них средства госкорпораций – 2 миллиарда 669 миллионов. В целом, расходы бюджета за 2022 год составят 167,6 миллиардов, доход – 153 миллиарда.

Напомним, ранее областной Минфин отчитался, что госдолг региона по прежнему превышает 59 миллиардов рублей.

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