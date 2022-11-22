Главу Фрунзенского района привлекли к ответственности за нарушения при отлове собак. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По информации ведомства, 31 марта 2022 года районная администрация заключила контракт с некоммерческой организацией «Зооцентр» на отлов и содержание животных. Подрядчик выполнил обязательства и отчитался перед заказчиком в мае. Но оплату администрация не совершала до конца июля, требуя отлова.

В прокуратуре выяснили, что в июне и июле 2022 года на территории Фрунзенского района отловом животных не занимались вовсе.

Главу района привлекли к административной ответственности за нарушение срока оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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