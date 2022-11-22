В Саратове СГЭТ выплатил задержанную зарплату – задолженность сотрудникам достигла почти 10 миллионов рублей

МУПП «СГЭТ» выплатил своим работникам долг по зарплате, сумма задолженности составила 9,8 миллионов рублей. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Саратовской области.

Ранее ведомство выносило предостережение предприятию, Ситуацией также заинтересовалась региональная прокуратура, и.о. зампрокурора Саратова Иван Горин вынес предостережение руководству СГЭТ и потребовал выдать зарплату сотрудникам.

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