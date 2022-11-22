В Энгельсе таксистка курила марихуану, а на следующий день устроила автоаварию

В Саратовской области пройдет суд над таксисткой, ставшей виновницей аварии, в которой пострадала ее пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 23 июня таксистка из Энгельса употребляла «наркотическое вещество растительного происхождения». На следующий день 35-летняя водительница уже вышла на линию за рулем «Лада Гранта». На улице Марины Расковой женщина выехала на встречную полосу при обгоне и врезалась в другую машину. Пассажирка такси получила тяжелые травмы.

На виновницу аварии завели уголовное дело по статье за ДТП, совершенное нетрезвым водителем с причинением тяжкого вреда здоровью. Материалы следствия ушли в суд, нарушительнице грозит до семи лет лишения свободы.

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