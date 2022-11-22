Благоустройство сквера в Саратове без торгов: решение суда осталось в силе. Об этом сообщает официальный сайт УФАС по региону.

В 2021 году Администрация муниципального образования «Город Саратов», Комитет по управлению имуществом города Саратова, Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Саргорсвет» признаны нарушившими пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции

Нарушение установлено в действиях ответчиков при проведении благоустройства сквера им. Гагарина Ю.А. в Заводском районе г. Саратова.

Благоустройство сквера осуществлялось органами местного самоуправления в обход процедуры торгов путем предоставления субсидии МУП «Саргорсвет». Общий размер субсидий за 2020-2021 годы составил около 80 млн рублей.

При этом, до выделения субсидий сквер и все архитектурные формы были закреплены за предприятием на праве хозяйственного ведения, в связи с чем, никакой иной хозяйствующий субъект не имел возможности претендовать на право выполнения работ и получения бюджетных средств.

Саратовское УФАС России пришло к выводу о том, что выявленные обстоятельства свидетельствуют о наличии между ответчиками антиконкурентного соглашения с целью ограничения конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству.

Должностные лица органов местного самоуправления привлечены к административной ответственности на общую сумму 60 тысяч рублей, а МУП «Саргорсвет» на общую сумму 115 тысяч рублей.

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