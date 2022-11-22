Володин: при аэроклубе в Дубках создадут сервисы для обслуживания самолетов малой авиации

Фото: Володин Саратов

При аэроклубе в Дубках в Саратове создадут сервисы для обслуживания самолетов малой авиации, о чем пишет Телеграм-канал «Володин Саратов».

В аэроклубе в Дубках уже построили новую взлетно-посадочную полосу и установили систему освещения. Теперь самолеты весом до 12 тонн, в том числе санавиация, смогут садиться там круглосуточно.

В планах – вынос техдвора из центральной части аэроклуба и создание сервиса, который будет обслуживать самолеты малой авиации.

Два года назад Вячеслав Володин взял шефство над аэроклубом. С тех пор там сделали новые здания, гостиницу, ангары, зоны отдыха, благоустроили территорию.

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