Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 10:54

Володин: при аэроклубе в Дубках создадут сервисы для обслуживания самолетов малой авиации

Наталия Калинина
Фото: Володин Саратов

Фото: Володин Саратов

При аэроклубе в Дубках в Саратове создадут сервисы для обслуживания самолетов малой авиации, о чем пишет Телеграм-канал «Володин Саратов».

В аэроклубе в Дубках уже построили новую взлетно-посадочную полосу и установили систему освещения. Теперь самолеты весом до 12 тонн, в том числе санавиация, смогут садиться там круглосуточно.

В планах – вынос техдвора из центральной части аэроклуба и создание сервиса, который будет обслуживать самолеты малой авиации.

Два года назад Вячеслав Володин взял шефство над аэроклубом. С тех пор там сделали новые здания, гостиницу, ангары, зоны отдыха, благоустроили территорию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.