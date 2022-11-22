Сотрудница колледжа в Саратове задержана за взятку в 190 тысяч, о возбуждении уголовного дела сообщает СУ СК по региону.

На сотрудницу одного из колледжей завели дело за взятки, ей вменяется 6 эпизодов. По данным следствия, за 4 года женщина в общей сложности получила более 190 тысяч рублей за зачеты и написание дипломных работ своих учащихся. Подростки и их родители перечисляли ей деньги на банковскую карту.

Противоправная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Уголовное дело уже передано в суд.

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