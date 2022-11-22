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НовостиОбщество22 ноября 2022 10:44

В Гагаринском районе Саратова снесут еще три аварийных дома

Ранее мэрия рассказала о сносе пяти домов в четырех поселках района
Роман Хвалин

В Гагаринском районе Саратова в ближайшие два года снесут три дома. Соответствующие постановления за подписью Лады Мокроусовой обнародованы сегодня на официальном сайте мэрии города.

Так, два дома будут снесены в поселке Расково – по адресам Квартальная, 2 и Квартальная, 3 (оба 1984 года постройки). Под снос отправится и один аварийный дом на Дорожной, 12 в Зоринском поселке. Он был построен в 1968 году.

Здания должны снести сами собственники до 1 декабря 2024 года. Напомним, вчера на сайте городской администрации были обнародованы документы о сносе пяти домов в Гагаринском районе.

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