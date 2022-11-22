В Духовницком районе объявлен конкурс на поиск нового главы

Комиссия в муниципалитете

В Духовницком районе Саратовской области объявлен конкурс на поиск нового главы, о чем сегодня, 22 ноября, сообщило министерство по делам территориальных образований региона.

Собрание Духовницкого муниципального района приняло отставку главы района Константина Нестерова. Объявлен конкурс по отбору желающих заместить эту должность. Конкурс пройдет 16 декабря 2022 года.

В состав конкурсной комиссии назначены министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев, депутаты Саратовской областной Думы Роман Ирисов и Гагик Киракосян.

И.о. главы района назначен назначен Сергей Вербин.

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