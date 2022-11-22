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НовостиОбщество22 ноября 2022 10:13

В «красивую дату» 22.11.22 заключили брак 25 саратовских пар

Наталия Калинина
Фото: ЗАГС - Саратов

Фото: ЗАГС - Саратов

Сегодня, в «красивую дату» 22.11.22 во Дворце бракосочетаний Саратова решили оформить отношения 25 пар, о чем сообщает региональное управление ЗАГСа.

Ведомство также напоминает, что у саратовцев осталась неделя на подачу заявлений о регистрации браков в новогодние праздники.

В этом году жители Саратова смогут сыграть свадьбу 31 декабря, 3 и 6 января. В ЗАГСы областного центра уже подали 31 заявление на данные даты.

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