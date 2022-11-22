На сегодня, 22 ноября, Саратовская область остается в карантине по гриппу птиц, о чем сообщает региональное управление ветеринарии.

В режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находится очаг в Саратовской области.

Следует отметить, что проблемных по африканской чуме свиней, бруцеллезу или бешенству зон в регионе не обнаружено на данный момент.

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