В Озинском районе перевернулась «скорая» с фельдшером

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 22 ноября, в Озинском районе Саратовской области перевернулась «скорая» с фельдшером, о чем пишет в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.
Пострадали сотрудники Озинской районной больницы. Они попали в ДТП на трассе «Озинки-Ершов». Перевернулась машина «скорой помощи» с фельдшером. «Нива» слетела с дороги возле поселка Карепанов.
Водитель и фельдшер живы, оба в сознании.
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