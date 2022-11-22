В Озинском районе перевернулась «скорая» с фельдшером

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 22 ноября, в Озинском районе Саратовской области перевернулась «скорая» с фельдшером, о чем пишет в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

Пострадали сотрудники Озинской районной больницы. Они попали в ДТП на трассе «Озинки-Ершов». Перевернулась машина «скорой помощи» с фельдшером. «Нива» слетела с дороги возле поселка Карепанов.

Водитель и фельдшер живы, оба в сознании.

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