В Саратове безработных жителей города научат защите от химических атак

Фото: Архив КП

В Саратове создадут виртуальный «учебно-консультационный пункт» (УПК) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Соответствующее постановление за подписью главы города Лады Мокроусовой появилось на сайте мэрии.

Распоряжение было опубликовано сегодня, 22 ноября. По замыслу составителей документа, «учебно-консультационный пункт» появится на главной странице портала городской администрации. В этом разделе будут размещать информацию по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций – фотоматериалы, видеоуроки, лекции, пособия, памятки и листовки.

Задачами «учебно-консультационного пункта» обозначены информирование жителей города о действиях в случае ЧС и обучение использованию индивидуальных средств защиты. Также УКП должен выработать у населения «психологическую стойкость».

После самостоятельного обучения на сайте материалов УКП, как предполагают чиновники, житель города будет знать, как применять средства защиты от «химически опасных веществ, современных средств поражения, последствий стихийных бедствий и катастроф», научится пользоваться «индивидуальными и коллективными средствами защиты и уметь изготавливать средства защиты органов дыхания и кожи», а так же сможет оказать помощь пострадавшим при травмах, ожогах, отравлениях и поражении электрическим током или тепловом ударе.

В мэрии надеются, что безработные жители Саратова будут заходить на сайт горадминистрации и самостоятельно изучать всю информацию УПК. При этом, документ совершенно не разъясняет, почему обучающий раздел УПК рассчитан именно на безработных граждан.

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