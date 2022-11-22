Дмитрий Плеханов призвал жителей Энгельса жаловаться следователям на халатность чиновников при отлове собак

Дмитрий Плеханов

Дмитрий Плеханов призвал жителей Энгельса сотрудничать сл следствием и рассказывать правоохранителям о случаях халатности чиновников при работе с безнадзорными животными.

- Следственный отдел по Энгельсу регионального следственного управления возбудил уголовное дело о халатности чиновников энгельсской администрации при работе с бродячими собаками. В 2022 году эту работу удалось наладить в рамках имеющегося финансирования, но за 2021 год отвечать придется в полной мере.

Призываю горожан идти на контакт со следствием и сообщать о нападениях. Те, кто в прошлом году отвечал за организацию работы с безнадзорными животными, если по их вине были несчастные случаи, должны понести наказание, - заявил Дмитрий Плеханов.

Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефонам: 8(8453) 95-42-23 и 8(8453) 56-71-29.

Напомним, следователи уже выявили многочисленные нарушения, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления Анатолия Говорунова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.