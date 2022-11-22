Саратовские судебные приставы арестовали Hyundai Solaris с неоплаченными штрафами в 44 миллиона

Фото: УФССП по Саратовской области

Саратовское управление Федеральной службы судебных приставов арестовало машину злостного нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сумма всех долгов по штрафам за несоблюдение ПДД составила 44 млн рублей, всего на автомобиле корейского бренда числилось более 8,5 тысяч штрафов.

Судебные приставы из Москвы выяснили, что «Солярис», принадлежащий компании-должнику находится в Саратовской области, так что поручили арест машины саратовским коллегам.

Точное местоположение авто выявила система «Паутина», сейчас иномарка арестована и отправлена на спецстоянку. Позже Hyundai Solaris передадут на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам.

Ранее в этом месяце саратовские приставы арестовывали машину лизинговой компании из столицы. Тогда автомобиль той же марки накопил 33 тысячи штрафов на общую сумму почти в 90 миллионов рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.