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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:31

Жителя Вольска осудили на 3 месяца за выстрел в соседскую собаку

Евгений Бадиков

Жителя Вольска осудили на 3 месяца за выстрел в соседскую собаку. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, 9 апреля житель Вольска, находясь пьяным в поселке Пионер, решил «похулиганить». Взяв охотничье ружье, он выстрелил в соседскую собаку. Животному пришлось ампутировать левую лапу.

Садиста признали виновным по статье «жестокое обращение с животными» и назначили 3 месяца общественных работ.

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