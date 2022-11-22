КВС-Саратов потратит более миллиона рублей на психиатрическое освидетельствование сотрудников

Скриншот: Госзакупки

Саратовский филиал «Концессий водоснабжения» ищет подрядчика, готового предоставить медицинские услуги по психиатрическому освидетельствованию работников. Соответствующий лот появился сегодня, 21 ноября, на официальном портале Госзакупок.

Судя по документам закупки, речь идет об освидетельствовании 1147 сотрудников компании. Обязательный медицинский контроль психического здоровья будут проводить в отношении тех работников регфилиала КВС, чья деятельность связана с источниками повышенной опасности – влиянием вредных веществ и неблагоприятных факторов на производстве.

По мнению руководства «КВС-Саратов», постоянное наблюдение за ментальным здоровьем работников из этого списка поможет своевременно выявить начальные признаки заболеваний, которые могут помешать нормальному выполнению работниками своих профессиональных обязанностей и предупредить несчастные случаи на производстве.

Скриншот: шаблон справки для медосвидетельствоа

Заявки на осуществление закупки принимаются до 29 ноября. Начальная стоимость закупки по предоставлению медуслуг до конца следующего года – 1,1 миллиона рублей.

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