В общежитии саратовского медуниверситета отключили воду до вечера

Фото: Архив КП
Сегодня, 22 ноября, квадрат улиц в Октябрьском районе Саратова остался без холодной воды, о чем сообщает ООО «КВС».
Холодную воду отключили в общежитии Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского, расположенного по адресу Бахметьевская,4.
Из-за проведения ремонтных работ было прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Мичурина - Белоглинская - Вольская - Горького. Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.