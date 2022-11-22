В общежитии саратовского медуниверситета отключили воду до вечера

Фото: Архив КП

Сегодня, 22 ноября, квадрат улиц в Октябрьском районе Саратова остался без холодной воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Холодную воду отключили в общежитии Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского, расположенного по адресу Бахметьевская,4.

Из-за проведения ремонтных работ было прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Мичурина - Белоглинская - Вольская - Горького. Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

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