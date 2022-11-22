В Саратове неизвестная женщина с разбитой головой умерла в больнице

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 22 ноября, в Ленинском районе Саратова неизвестная женщина с разбитой головой умерла в больнице. СУ СК по региону сообщает о проведении проверки.

Пострадавшую забрали ночью с улицы Космодемьянской. Сотрудников скорой помощи вызвал прохожий. На вид женщине было 40 лет, у нее была разбита голова. Пострадавшую доставили в больницу, однако вскоре она умерла.

Идет установление личности женщины и всех обстоятельств произошедшего.

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