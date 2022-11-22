Саратовские приставы арестовали машину московской стройкомпании за 44 миллиона рублей долга. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

В Саратове в отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов поступило задание. Одна из московских строительных компаний имеет на своем балансе свыше 8,5 тысяч штрафов за нарушение ПДД, общая сумма которых с учетом исполнительского сбора составляет 44 миллиона рублей. Было установлено, что корпоративный Hyundai Solaris перемещается по Саратовской области.

С целью принудительного взыскания долга иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. В дальнейшем она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД.

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