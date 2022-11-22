Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 7:12

Саратовские приставы арестовали машину московской стройкомпании за 44 миллиона рублей долга

Евгений Бадиков

Саратовские приставы арестовали машину московской стройкомпании за 44 миллиона рублей долга. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

В Саратове в отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов поступило задание. Одна из московских строительных компаний имеет на своем балансе свыше 8,5 тысяч штрафов за нарушение ПДД, общая сумма которых с учетом исполнительского сбора составляет 44 миллиона рублей. Было установлено, что корпоративный Hyundai Solaris перемещается по Саратовской области.

С целью принудительного взыскания долга иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. В дальнейшем она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.