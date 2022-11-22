В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут про рейды «Молодежки ОНФ»

Пресс-центр КП-Саратов

Сегодня, 22 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча на тему: проведение рейдов команды «Молодежки ОНФ» Саратовской области по противодействию продаже несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина.

На вопросы журналистов ответит Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Трансляцию можно посмотреть по ссылке.

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