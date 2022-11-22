Институт «Саратовгражданпроект» должен спроектировать здание новой психлечебницы в Саратове

Скриншот: Госзакупки

Проектировка нового комплекса психиатрической больницы Святой Софии отдана «Саратовгражданпроекту», институт должен подготовить проект в сжатые сроки – до 28 декабря этого года. Соответствующие документы появились на официальном портале Госзакупок.

Торги завершились еще 17 ноября, судя по документам, заказчику (региональному ГКУ «Управление капитального строительства») поступила всего одна заявка по цене, ранее озвученной чиновниками – 35 миллионов рублей.

Деньги на планировку и осуществление проекта выделят из областного бюджета, организация должна подготовить проект за пять недель – до 28 декабря. Проект призван заменить действующую психлечебницу в Заводском районе Саратова – она уже более века располагается в зданиях, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Действующая больница не отвечает современным требованиям.

Новый комплекс психбольницы построят в Ленинском районе – рядом с Московским шоссе и Индустриальной улицей, поблизости от выделенного участка находится новая областная инфекционная больница.

В комплексе планируется разместить 1000 круглосуточных коек, 40 коек для дневного стационара и диспансерное отделение на 160 посещений за смену. Постройка планируется в два этапа – на первом возведут шесть корпусов, а на втором – защитное сооружение. В больнице будут взрослое и детское отделения психиатрии, наркологическое, экспертное и туберкулезное психиатрические отделения.

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