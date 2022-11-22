Вспышка чесотки в Хватовском доме-интернате привлекла внимание прокуратуры

Вспышка чесотки в Хватовском доме-интернате Базарно-Карабулакского района Саратовской области привлекла внимание прокуратуры, о чем сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По поручению прокурора области Сергея Филипенко была организована проверка по информации о вспышке кожного заболевания в Хватовском доме-интернате. В учреждении зафиксирвоали два случая заражения. Заболевшие были изолированы от остальных проживающих.

Медицинские работники провели обследование и обработку постояльцев интерната. Работу администрации учреждения еще предстоит проанализировать и оценить.

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