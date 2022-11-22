Долг Саратовской области остается на уровне 59 млрд

Госдолг Саратовской области все еще превышает 59 миллиардов рублей. Такие данные публикует официальный сайт Минфина Саратовской области.

5 миллиардов от указанной суммы размещены в государственных ценных бумагах. Основная сумма госдолга приходится на бюджетные кредиты и составляет 54,293 миллиарда рублей.

При этом Госдолг муниципалитетов сократился с 13,21 миллиарда рублей до 12,85 миллиарда рублей, то есть на 360 миллионов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.