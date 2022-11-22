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НовостиЭкономика22 ноября 2022 6:47

Госдолг Саратовской области все еще превышает 59 миллиардов рублей

Наталия Калинина
Долг Саратовской области остается на уровне 59 млрд

Долг Саратовской области остается на уровне 59 млрд

Госдолг Саратовской области все еще превышает 59 миллиардов рублей. Такие данные публикует официальный сайт Минфина Саратовской области.

5 миллиардов от указанной суммы размещены в государственных ценных бумагах. Основная сумма госдолга приходится на бюджетные кредиты и составляет 54,293 миллиарда рублей.

При этом Госдолг муниципалитетов сократился с 13,21 миллиарда рублей до 12,85 миллиарда рублей, то есть на 360 миллионов.

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