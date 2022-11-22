На сегодня, 22 ноября, в Саратовской области еще 82 человека за сутки заразились коронавирусом. Всего обнаружено 298 685 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 291 735 человек, за сутки — 64.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 4;
- 18-29 лет — 5;
- 30-49 лет — 21;
- 50-64 лет — 24;
- 65 и старше — 28.
Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.