На сегодня, 22 ноября, в Саратовской области еще 82 человека за сутки заразились коронавирусом. Всего обнаружено 298 685 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 291 735 человек, за сутки — 64.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 4;

- 18-29 лет — 5;

- 30-49 лет — 21;

- 50-64 лет — 24;

- 65 и старше — 28.

Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.

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