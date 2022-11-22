В Саратове спортсмен Вячеслав Максюта собирает комплекты помощи для мобилизованных

Саратовский силач Вячеслав Максюта рассказал, что собрал уже две «Газели» вещей для мобилизованных. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Общественник отметил, что «собрали пока немного, но до отправки еще две недели» и показал в видеоролике принесенные вещи.

В грузе для солдат в зоне СВО строительные инструменты, шапки, носки, термобелье, перчатки, трусы, медикаменты, средства гигиены и сигареты. Максюта отметил, что собрана примерно половина от желаемого объема груза – задача волонтеров набрать четыре «Газели».

Помощь доставят солдатам 72-й бригады под Херсоном и воинам полка 1199 в Запорожье.

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