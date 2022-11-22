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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:07

В Саратове спортсмен Вячеслав Максюта собирает комплекты помощи для мобилизованных

Отправка груза нашим бойцам начнется через две недели
Роман Хвалин

Саратовский силач Вячеслав Максюта рассказал, что собрал уже две «Газели» вещей для мобилизованных. Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Общественник отметил, что «собрали пока немного, но до отправки еще две недели» и показал в видеоролике принесенные вещи.

В грузе для солдат в зоне СВО строительные инструменты, шапки, носки, термобелье, перчатки, трусы, медикаменты, средства гигиены и сигареты. Максюта отметил, что собрана примерно половина от желаемого объема груза – задача волонтеров набрать четыре «Газели».

Помощь доставят солдатам 72-й бригады под Херсоном и воинам полка 1199 в Запорожье.

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