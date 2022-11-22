Бусаргин попал в пробку на мосту вместе с сотнями простых горожан

Мост стоит

Сегодня утром, 22 ноября, на мосту «Саратов-Энгельс» Роман Бусаргин попал в пробку вместе с сотнями простых горожан. Глава региона объявил выговор замминистру транспорта.

- Из-за обледенения проводов встали троллейбусы. Образовалась большая пробка, в которую вместе с сотнями жителей Энгельса попал и я. Отмечу также проблемы с эвакуацией троллейбусов с моста. Ответственность лежит на минтрансе. У ведомства должен был быть четко отработанный алгоритм в таких случаях.

Объявляю выговор заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Ивану Козаченко, отвечающему за пассажирский транспорт в регионе. Поставил задачу специалистам проработать схему действий, чтобы подобного не повторялось вновь, - заявил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее саратовцы пожаловались, что доехать до Саратова из Энгельса на такси эконом-класса стоит 1,3 тысячи рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.