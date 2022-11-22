Под Балаково прицеп КАМАЗа улетел на встречку и столкнулся с «Камри»

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Вчера вечером, 21 ноября, произошла автоавария на 295 км трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, в 18:30 водитель КАМАЗ-53229 с полуприцепом превысил безопасную в условиях погоды скорость движения и не справился с управлением. В результате полуприцеп грузовика занесло на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry.

Медики госпитализировали водителя японского седана 1972 года рождения, его пассажиру 1984 года рождения потребовалась разовая медицинская помощь.

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