В ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» сменился руководитель

Сегодня, 22 ноября, в ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» официально сменился руководитель. К обязанностям приступил Евгений Мелихов. Ранее он работал в Сочи, Архангельске, Саратове.
Предыдущий руководитель Сергей Журавлев переходит на новое место работы.
Евгений Мелихов родился в 1985 году в Оренбурге, работал на различных инженерных должностях. В 2019 году стал главным инженером ООО «Концессии водоснабжения - Саратов». Женат. Воспитывает двоих детей.
Евгений Мелихов
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