На мосту Саратов-Энгельс троллейбусы заменили на автобусы из-за обледенения проводов

На мосту Саратов-Энгельс
Сегодня утром, 22 ноября, на маршруте Энгельс - Саратов троллейбусы заменили на автобусы из-за обледенения проводов, о чем пишет Министерство транспорта и дорожного хозяйства области.
Из-за резкой смены температур ночью произошло обледенение контактной сети, поэтому троллейбусы пока не могут проехать по маршруту «Саратов – Энгельс». Чтобы жители могли добраться до Саратова, дополнительно пустили автобусы.
Напомним, ранее мы сообщали о жалобах саратовцев на огромные цены на такси и пробки на мосту.
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