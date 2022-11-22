На мосту Саратов-Энгельс троллейбусы заменили на автобусы из-за обледенения проводов

На мосту Саратов-Энгельс

Сегодня утром, 22 ноября, на маршруте Энгельс - Саратов троллейбусы заменили на автобусы из-за обледенения проводов, о чем пишет Министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

Из-за резкой смены температур ночью произошло обледенение контактной сети, поэтому троллейбусы пока не могут проехать по маршруту «Саратов – Энгельс». Чтобы жители могли добраться до Саратова, дополнительно пустили автобусы.

Напомним, ранее мы сообщали о жалобах саратовцев на огромные цены на такси и пробки на мосту.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.