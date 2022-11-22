В Саратове взлетели цены на такси

Утро вторника встретило саратовцев огромными ценами на такси и пробками, о чем читатели сообщают КП-Саратов.

Цена на такси тарифа эконом из Энгельса до центра Саратова превышает 1,3 тысячи рублей. А переезд через мост занимает больше часа.

Горожане негодуют.

На мосту опять пробки

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