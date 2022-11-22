фото из соцсетей

В Балаково водитель маршрутки отказался принимать у школьника банковскую карту и требовал наличные. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 21 ноября, в Балаково водитель пытался высадить школьника из общественного транспорта.Об этом рассказала в городском сообществе "Типичный Балаково" мать мальчика Анастасия Ламзова, инцидент в маршрутке № 10А (перевозчик ООО «БалАТп»).

- Мой 13-летний сын зашел в автобус и хотел расплатиться своей банковской картой. Водитель сказал ему: «Оплачивай наличкой, либо я тебя высажу, а терминал только для льготников». Причем женщина, которая зашла позже сына, оплатила пластиковой картой. Ребенок имел возможность оплатить! Сын пытался объяснить водителю, что у него банковская карта.

Ребенок позвонил мне, я просила дать трубку водителю и включить громкую связь. Попросила его оплатить банковской картой проезд. Водитель был крайне против, и тут за сына вступилась пара людей, ехавших в автобусе, с предложением оплатить проезд за ребенка. Водитель отказался, но разрешил моему сыну остаться в автобусе, - рассказала женщина.

По словам горожанки, это не первый случай, когда водитель на указанном маршруте ведет себя подобным образом.

В комментариях балаковцы отметили, что тоже неоднократно сталкивались с хамством на этом маршруте.

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