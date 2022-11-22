Сегодня, 22 ноября, в Саратове весь день будет лить дождь, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

в Саратове небо весь день будет затянуто плотными облаками. Выпадет обильный дождь, а улицы будут затянуты туманом. Температура колеблется в район нуля градусов, хотя по ощущениям на улице около – 4 градусов. Дует слабый восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 7 м/с.

В целом по Саратовской области облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя, и замерзающего дождя. Ветер дует восточной четверти со скоростью 5...10 м/с, во второй половине дня отдельные порывы достигают 14 м/с.. Температура с утра колеблется от +1 до -4 градусов, а днем на пару градусов потеплеет. На улицах туман, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица.