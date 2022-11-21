Погибший на Донбассе контрактник из Марксовского района награжден Орденом Мужества посмертно, об этом сообщает администрация муниципалитета.

Денис Загорнов погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской республики. Молодой человек родился 5 марта 1999 года и окончил Подлесновскую школу. В 2022 году он заключил контракт и отправился в зону СВО, где проявил мужество и героизм. Был награжден Орденом Мужества и медалью «За Отвагу» посмертно.

- Денис Витальевич навсегда останется в памяти земляков мужественным человеком, с честью и достоинством выполнившим свой воинский долг, - пишут марксовские чиновники.