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НовостиПолитика21 ноября 2022 18:58

Погибший на Донбассе контрактник из Марксовского района награжден Орденом Мужества посмертно

Наталия Калинина

Погибший на Донбассе контрактник из Марксовского района награжден Орденом Мужества посмертно, об этом сообщает администрация муниципалитета.

Денис Загорнов погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской республики. Молодой человек родился 5 марта 1999 года и окончил Подлесновскую школу. В 2022 году он заключил контракт и отправился в зону СВО, где проявил мужество и героизм. Был награжден Орденом Мужества и медалью «За Отвагу» посмертно.

- Денис Витальевич навсегда останется в памяти земляков мужественным человеком, с честью и достоинством выполнившим свой воинский долг, - пишут марксовские чиновники.

Денис Загорнов

Денис Загорнов