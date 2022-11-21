Задержан сбивший двух девочек в Балаково водитель, о чем сегодня вечером, 21 ноября, сообщила Госавтоинспекция по Саратовской области.

Сотрудники ГИБДД установили скрывшегося с места ДТП водителя. Им оказался 60-летний мужчина, который ехал на ВАЗ-2109. Он привлечен к административной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось об аварии, которая произошла в 7.40 в районе дома 111 по улице Чапаева в Балаково. Двух 12-летних девочек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила машина. Они попали в больницу.