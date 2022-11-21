В Саратове пропала 17-летняя Алина Полякова

В Волжском районе Саратова пропала 17-летняя Алина Полякова, необходима помощь в поисках, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, 11 ноября 2022 года Алина Полякова ушла из своего дома по адресу 3-й Овсяной проезд, 4. Перед уходом она сказала бабушке, что направляется в магазин. С тех пор местонахождение девушки неизвестно.

Рост пропавшей составляет 165 сантиметров, она среднего телосложения, у нее карие глаза, темные до плеч волосы, при произношении отмечается картавость. В день исчезновения на ней были черная куртка до колена, темно-серые джинсы, олимпийка и белые кроссовки.

Все, кому что-либо известно о месте нахождения либо обстоятельствах, произошедших с Алиной Поляковой, могут обращаться по следующим номерам телефонов: 8 (845-2) 74-15-45, 8 (845-2) 74-14-80.