В Саратове сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным лихачом

Оперативная съемка

В Заводском районе Саратова сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным лихачом, о чем сообщает ГУ МВД Саратова.

Виляющую «пятнадцатую» инспекторы заметили на проспекте Энтузиастов около 4:00. Водитель проигнорировал требование об остановке. Пришлось устроить за ним погоню. В одном из дворов нарушитель бросил машину, однако был задержан. 30-летний саратовец отказался проходить мед. освидетельствование.

Злоумышленнику грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.