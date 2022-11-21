На чиновников энгельсской администрации завели дело из-за многократных нападений бродячих собак

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На чиновников энгельсской администрации завели дело из-за нападений бродячих собак, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, должностные лица администрации Энгельсского района Саратовской области халатно исполняли свои обязанности в отношении безнадзорных животных. В связи с этим, в 2021 и 2022 годах собаки неоднократно нападали на людей, в том числе и на детей.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего, чтобы дать юридическую оценку действиям должностных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального СК Анатолия Говорунова.

Жителей Энгельсского района Саратовской области, столкнувшихся с нападениями безнадзорных собак, правоохранители просят обратиться в следственный отдел по адресу: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 16 или по номеру 8 (845-3) 55-88-00