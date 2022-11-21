В Саратове ищут невысокого молодого мужчину

vk.com/lizaalertsaratov

Саратовский отряд «Лиза Алерт» просит жителей региона помочь в поисках 30-летнего Александра Шаповалова. Об этом волонтеры сообщили в своем сообществе во «ВКонтакте».

Рост пропавшего – 165 см, он нормального телосложения. Шаповалов был одет в красную толстовку с черными рукавами, черные штаны и синие кроссовки.

Мужчину ищут с 17 ноября этого года, он может находиться в Саратове или Москве. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Шаповалова, просят позвонить по телефонам 8(800)-700-54-52 или 112.

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