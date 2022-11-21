Алексей Петаев: открытый на прошлой неделе мосте через Глебучев овраг еще не сдан

Мост через Глебучев овраг в Саратове

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев заявил, что открытый на прошлой неделе мосте через Глебучев овраг еще не сдан.

- К нам стали поступать сообщения о том, что при спуске с тротуара отсутствуют перила, при том, что «участок сдан». После сигнала подрядчик смонтировал перила. Обращаю внимание жителей, что объект не завершен и не сдан, идет приемка разных видов работ, - заявил Петаев, комментируя жалобы жителей.

Министр также отметил, что сдача всего объекта будет в 2023 году. Мост ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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